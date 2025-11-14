Mientras las Chivas de Guadalajara esperan por lo que será el choque correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul, las novedades no se detienen para el Rebaño Sagrado. Ya hay algunos rumores sobre posibles movimientos en el mercado, además de que jugó el Femenil y se anunció una importante noticia para el Tapatío.

Arturo Ortega dejó de ser el DT del Tapatío

Este jueves se dio a conocer un importante anuncio en lo que respecta a la estructura de las Fuerzas Básicas de Chivas: Arturo Ortega dejó de ser el entrenador del Tapatío, luego de lo que fue la eliminación del Filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX, sin poder clasificar a la Liguilla. El estratega mexicano de 49 años supo ser también interino con el primer equipo, pero la directiva decidió su salida tras el Apertura 2025.

Derrota del Femenil en la semifinal de Ida frente América

A pesar de la expectativa que había de poder derrotar al América y clasificar a la Final de la Liga MX Femenil, Chivas perdió por 0-2 en la semifinal de Ida, disputada en el Estadio Akron. Las rojiblancas dirigidas por Antonio Contreras comenzaron perdiendo desde muy temprano y en el complemento las Águilas estiraron la ventaja. Ahora, el Rebaño está obligado a ganar por una diferencia de tres goles para meterse en la gran Final.

Yael Padilla podría salir de Chivas

En los últimos días volvió a especularse con la posibilidad de que Yael Padilla saliera de las filas del Guadalajara, pues no está teniendo minutos en este Apertura 2025. El periodista César Huerta dio por ciertas estas versiones: “A Gaby Milito no le llena, no le convence. No le encontraron una actitud de cambio para demostrar que quería hacer lo que el técnico estaba solicitando“, señaló. ¿Se irá el canterano que supo ilusionar a todos con su gran inicio?

Vinculan a Cade Cowell con New York

Otro elemento que ha entrado muy poco en los planes de Milito es Cade Cowell. El Vaquero podría regresar a Estados Unidos, donde según José María Garrido, las pláticas estarían avanzadas con New York City o New York Red Bulls, clubes de la Major League Soccer. En su momento, el Rebaño pagó cuatro millones de dólares por su ficha.