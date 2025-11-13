Chivas Femenil llevó adelante un pésimo partido ante América debido a que perdió por 2-0 en el Estadio Akron y quedó al borde de la eliminación de la Liguilla. Tras el partido en el gigante de Zapopan la afición no señaló a ninguna jugadora como la culpable de la derrota, sino que todas críticas tuvieron el nombre de Antonio Contreras.

A diferencia de lo vivido contra Toluca de local, el Rebaño Sagrado fue ampliamente dominado y superado en el partido. De no ser por Celeste Espino, el Guadalajara debería haberse ido con al menos cuatro goles en contra.

La estadística marca que América mantuvo un 95% del dominio del balón y que Chivas logró tener al menos dos jugadas de peligro. Da la sensación que la serie está cerrada y que el Guadalajara está al borde de vivir una nueva eliminación.

Tras el partido la afición mostró su enojo en redes sociales y el principal apuntado fue Antonio Contreras. “A Chivas le urge un nuevo DT, este no es un equipo de quinta, son las CHIVAS, no pueden estar jugando así. Urgen defensas centrales. Si no fuera por Celeste se hubiera perdido por más goles”, expresó un aficionado.

Y otro agregó: “En toda la temporada no jugaron bien al fútbol, se ganaba con mucho corazón y calidad individual, pero el juego era una calabaza. Hoy ni siquiera hubo eso, sobre todo en los primeros 30 minutos. Ya es un proyecto fallido, el DT y la DD tendrían que irse… pero ahí seguirán”.

Los comentarios de la afición de Chivas contra Antonio Contreras