Aunque se formó futbolísticamente en Estados Unidos, Leo Torres nunca ocultó cuál era su verdadero sueño: jugar en Chivas. Desde niño se le veía con la playera rojiblanca, una imagen que hoy cobra especial sentido, ya que el mediapunta zurdo está cada vez más cerca de dar el salto al Tapatío, tras consolidarse en la categoría Sub-21 del Guadalajara.

Su llegada al Rebaño no pasó desapercibida para su entorno formativo en Estados Unidos. San Antonio City, uno de los clubes donde dio sus primeros pasos, lo felicitó públicamente cuando se concretó su fichaje por Chivas, acompañando el mensaje con fotografías de Leo en su infancia, ya vestido con los colores rojiblancos.

“¡Felicitaciones a Leo Torres, de SA City, por cumplir su sueño de la infancia al unirse al Club Guadalajara ‘Chivas’ este mes! ¡Estamos increíblemente orgullosos de ti! ¡Te deseamos mucha suerte y buena salud para el resto de la temporada!”, publicó el club estadounidense, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Desde su arribo a Verde Valle, Torres ha tenido un proceso progresivo. Inició como una apuesta y en su última temporada con Chivas Sub-21 fue el goleador para los dirigidos por Pepe Meléndez, 6 goles en 18 partidos disputados, destacando por su calidad técnica, su zurda y su capacidad para jugar entre líneas en el último tercio del campo.

Hoy, después de ese buen torneo y ya con 21 años, Leo Torres aparece en el último escalón al primer equipo, como un candidato para ser promovido al Tapatío, que además será dirigido por Pepe Meléndez, el mismo estratega que ya tuvo el año pasado. Para el mediocampista que creció lejos de México pero con el corazón puesto en Chivas, el sueño de la infancia ya se cumplió; ahora, el siguiente objetivo está cada vez más cerca.