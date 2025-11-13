Chivas Femenil enfrenta esta noche a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla en el Estadio Akron. El conjunto de Antonio Contreras necesita ganar en el global debido a que un empate clasifica automáticamente a la Final a las azulcremas por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones.
Chivas Femenil vs. América: EN VIVO y EN DIRECTO ida por la Seminal de la Liguilla del Apertura 2025
Convocadas de Chivas Femenil
Antonio Contreras confirmó a las convocadas de Chivas Femenil.
- Celeste Espino
- Zoe Aguirre
- Isabela Esquivias
- Damaris Godínez
- Casandra Montero
- Kinberly Guzmán
- Araceli Torres
- Natalia Villarreal
- Daniela Delgado
- Joselyn De la Rosa
- Amalia López
- Yamile Franco
- Carolina Jaramillo
- Montserrat Hernández
- Ivonne González
- Joseline Montoya
- Gabriela Valenzuela
- Denise Castro
- Alicia Cervantes
- Adriana Iturbide
- Viridiana Salazar
¡BIENVENIDOS!
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Esta noche nos volvemos a encontrar para el juego entre Chivas Femenil y América por la ida de la Semifinal de la Liguilla. ¡Muchas gracias!
