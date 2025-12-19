Chivas ha vivido años de mediocridad debido a que tarda mucho tiempo en conseguir más campeonatos; sin embargo, pese a eso su grandeza permanece intacta debido a su afición y incomparable historia, por lo que Amaury Vergara lo tiene claro y levantó la voz ante toda la Liga MX.

Aunque diversos medios de comunicación cuestionan la importancia del Guadalajara en el futbol mexicano debido al reciente tricampeonato del América o el bicampeonato del Toluca, el presidente del Rebaño lanzó un mensaje contundente.

Durante la posada que organizó la institución para todos los trabajadores que colaboran en el Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara dedicó unas palabras enalteciendo la labor de cada individuo para que las cosas funcionen, por lo que no titubeó en asegurar que los rojiblancos son los más grandes del país.

“Chivas es mucho más grande que cualquier otro equipo de México”, declaró el presidente del conjunto rojiblanco en medio de su discurso en la posada que organizó la institución el jueves por la noche.

¿Cómo ha sido la gestión de Amaury Vergara en Chivas?

El empresario asumió la presidencia del Guadalajara en el verano del 2019, fecha desde la cual asumió la responsabilidad total por lo que contrató a Ricardo Peláez para comandar su proyecto, invirtiendo más de 30 millones de dólares, pero sin éxito.

Posteriormente, fichó a Fernando Hierro, pero el proyecto terminó en menos de dos años por la salida del exjugador del Real Madrid rumbo al futbol árabe, por lo que se está construyendo un nuevo proyecto con Javier Mier, respaldado por Alejandro Manzo.