La directiva de Chivas decidió hacer una limpieza profunda en el interior del plantel de cara al Clausura 2026, en donde colocó como transferibles a muchos elementos de renombre y a varios canteranos, en donde el futuro sería incierto para dos joyas de las fuerzas básicas.

Teun Wilke y Eduardo García son dos de los prospectos más brillantes de las divisiones inferiores del Guadalajara, destacando en sus respectivas posiciones en el Tapatío y que inclusive ya han debutado con el primer equipo en la Liga MX.

Sin embargo, la directiva del chiverío tendría en mente ofrecer a los dos juveniles a préstamo con opción a compra, para motivar a los clubes a aceptarlos y con ello garantizar que tengan más oportunidades de jugar, aunque eso podría implicar el perderlos en el camino según reveló el reportero de As México, César Huerta.

“Teun Wilke y el Dragón García, me decían que la confianza está puesta en la buena relación que tienen con algunos clubes con quienes han hecho operaciones de préstamo en el pasado reciente.

“Clubes a los que le ha pasado el Guadalajara a jugadores en vías de desarrollo, jugadores que pueden dar el estirón, pero que necesitan rodaje, que necesitan juego y está contempladísima la posibilidad de que puedan ser cedidos a préstamo opcionados y con cláusulas de recompra“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Chivas recientemente los renovó y ahora les busca salida

El 14 de agosto del 2025 se anunció con bombo y platillo por parte de la directiva de Chivas la renovación del contrato de varios canteranos de cara al futuro, en donde los elementos que extendieron su vínculo con los tapatíos fueron Hugo Camberos, Yael Padilla, Miguel Gómez, Teun Wilke y el Dragón García.