Alejandro Manzo y Javier Mier han decidido comenzar una renovación interna en el primer equipo de Chivas, por lo que muchos elementos han quedado al margen de la pretemporada para tratar de encontrarles acomodo en otros clubes, en donde uno de los que despierta más morbo es Alan Pulido.

El delantero tiene una carrera hecha en el futbol mexicano, ya que fue al Mundial del 2014, campeón con Tigres, jugó en Europa, fue multicampeón con el Guadalajara y hasta fue campeón de goleo; sin embargo, su presente futbolístico dista mucho de esa gran trayectoria.

Es por eso que tras confirmarse que Alan Pulido no entra en planes del Rebaño para el Clausura 2026, ningún club se habría acercado a la directiva rojiblanca para tratar de negociar el traspaso del atacante, según reveló el reportero César Huerta.

“Alan Pulido, con su millón 800 mil dólares al año. Es impagable. Los que tienen la capacidad para pagar sueldos como este, lo pagan por futbolistas en buen momento, no por Alan Pulido venido a menos, no por Alan Pulido metido en fiesta tras fiesta.

“Nadie se ha acercado a hacerle la lucha por Alan Pulido (…) Nadie en el futbol mexicano está en disposición de pagar lo que cobra Alan Pulido. Cobra una barbaridad y rinde muy poquito”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto le resta de contrato a Alan Pulido?

El delantero de 34 años llegó como refuerzo al Guadalajara de cara al Clausura 2025, por lo que está por cumplir con un año desde que regresó al Rebaño, por lo que le resta otro año más, motivo por el que la directiva le está tratando de encontrar acomodo en otra institución.

¿Cuál es el balance de Alan Pulido en su segunda etapa con Chivas?

El tamaulipeco se convirtió en refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2025, lapso desde el cual el atacante ha participado solamente en mil 87 minutos en total, en donde solamente anotó dos goles con la camiseta rojiblanca.