Chivas visitará este sábado al Atlético San Luis en la Jornada 4 del Clausura 2026, en un partido en el que el Guadalajara buscará mantener el inicio perfecto y sumar su cuarta victoria consecutiva. Para este encuentro, la única baja confirmada por lesión es la de Gilberto Sepúlveda, quien continúa recuperándose de un problema en el tobillo. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó otro descartado, esta vez por decisión técnica.

Se trata de Samir Inda, uno de los canteranos más prometedores de Chivas y un jugador que ha dejado muy buenas sensaciones en las convocatorias recientes, al punto de ser uno de los jóvenes que más ha convencido a Gabriel Milito. No obstante, al contar con plantel prácticamente completo para este compromiso, el estratega argentino habría optado por priorizar que Inda tenga minutos asegurados, aunque sea en una división inferior.

Inda debutó contra Necaxa el torneo pasado.

La confirmación llegó desde la propia institución, ya que Samir Inda aparece en la convocatoria del Tapatío para el partido de este viernes ante Leones Negros. El encuentro se disputará en el Estadio Tepa Gómez, en Tepatitlán, mientras que el Primer Equipo de Chivas viajará este mismo viernes a San Luis Potosí, dejando claro que el juvenil se quedará en Jalisco.

Inda ha estado alternando entre distintas categorías en este inicio de torneo. Aunque está registrado con la Sub-21 de Chivas, no ha disputado ningún partido con esa división. En cambio, ya suma dos encuentros como titular con el Tapatío y también fue convocado con el Primer Equipo en la Jornada 1 ante Pachuca, aunque no tuvo minutos en ese compromiso.

Cruz Medina ya está registrado y tiene todo para debutar ante Leones Negros

Por otro lado, el Tapatío podría presentar una novedad importante este viernes, ya que Cruz Medina, su fichaje más reciente, ya entrenó con el plantel, quedó registrado y fue convocado. Todo indica que no existe ningún impedimento para que pueda debutar ante Leones Negros, aunque habrá que esperar para conocer qué rol le asigna el técnico Pepe Meléndez en su primer partido oficial.