Ricardo Marín fue autor de un golazo en la victoria por 3-0 del Club Deportivo Guadalajara ante Santos Laguna, dentro de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, tras recibir un pase dentro del área de Bryan “Cotorro” González.

El delantero mexicano por fin logró estrenarse en la presente campaña tras su regreso a Chivas, luego de finalizar su préstamo con Puebla. “4K” lo hizo de manera espectacular: definió de taquito dentro del área chica, firmando una anotación que desató la euforia de los seguidores rojiblancos.

Tras marcar su primer gol en el Torneo Clausura 2026, el futbolista de 27 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir un breve mensaje de nueve palabras, en el que agradeció el apoyo de la afición presente en el Estadio Akron.

“Noche inolvidable en casa. Gracias por el apoyo chivahermanos.”, escribió Ricardo Marín, quien suma 105 minutos disputados en el Torneo Clausura 2026, divididos en siente encuentros.

Cabe mencionar que gracias a este triunfo, el Rebaño Sagrado se mantiene en la tercera posición de la tabla general con 24 unidades, y tiene en sus manos la posibilidad de recuperar la cima si logra imponerse al León debido a que Cruz Azul dejó ir dos puntos contra Pumas.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y León?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y León, correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México.