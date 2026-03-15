Una de las grandes épocas que tuvo Chivas en la gestión de la Familiar Vergara es sin duda con Matías Almeyda. Uno de los jugadores que fue campeón con el Pelado, pero que no se terminó de consolidar y se fue por la puerta de atrás es Ángel Zaldívar, quien Alajuelense se empieza a consolidar a base de goles y asistencias.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no ha parado de sacar jugadores que no paran de marcar la diferencia en la segunda división del futbol mexicano, como en el extranjero. Uno de los países que en los últimos años le abrió las puertas a los exfutbolistas del Guadalajara es Costa Rica ya que siempre hay un club que confía en la calidad de los futbolistas con pasado rojiblanco.

En el último tiempo pararon de anotar goles en la liga costarricense Jesús el Tepa González, Ronaldo Cisneros y Érick el Cubo Torres. A ellos hay que sumar a Ángel Zaldívar, quien tras quedarse sin equipo y salir de FC Juárez, se sumó en este campeonato a Liga Deportiva Alajuelense.

Ángel Zaldívar suma minutos en Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

Ayer Zaldívar volvió dar de qué hablar debido a que frente a Pérez Zeledón asistió a los 11 minutos a Alvarado para que abra el marcador. Por otro lado, en el segundo tiempo apareció el exjugador de Chivas para empujar el balón luego de que Joel Campbell, quien anotó el tercero, rematara a portería.

Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar se preparan para recibir a LAFC

Por otro lado, en los próximos días Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar reciben a Los Angeles FC en la vuelta de la Concachampions 2026. En la ida el conjunto costarricense igualó 1-1 en Estados Unidos.