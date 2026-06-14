La cuenta regresiva para el regreso de Chivas a los entrenamientos está llegando a su fin. El próximo lunes 15 de junio la plantilla rojiblanca reportará en Verde Valle para comenzar la pretemporada rumbo al Apertura 2026, mientras que varios de sus futbolistas continúan concentrados con la Selección Mexicana en plena disputa de la Copa del Mundo. Entre novedades mundialistas, regresos al club y confesiones de viejos conocidos, estas son las noticias más importantes del día en el Guadalajara.

Brian Gutiérrez perdería la titularidad con México

Después de haber sido titular en el debut mundialista frente a Sudáfrica, Brian Gutiérrez podría comenzar el próximo encuentro desde el banco de suplentes. De acuerdo con información de Gibrán Araige, Javier Aguirre realizaría algunas modificaciones para enfrentar a Corea del Sur y una de ellas sería el ingreso de Gilberto Mora en lugar del futbolista de Chivas. Los otros cambios apuntan al regreso de Jorge Sánchez al lateral derecho y al ingreso de César Montes tras cumplir su suspensión. En caso de confirmarse, Raúl Rangel y Roberto Alvarado mantendrían su lugar en el once inicial, mientras que Luis Romo y Armando González seguirían como alternativas desde el banco.

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Daniel Aguirre sorprende con su estado físico

A pocos días del regreso a la actividad, Daniel Aguirre llamó la atención de la afición rojiblanca por una publicación compartida en redes sociales. El futbolista continúa disfrutando de sus vacaciones, aunque dejó ver parte de su rutina de entrenamiento individual. La imagen mostró al polifuncional futbolista en excelentes condiciones físicas de cara al inicio de la pretemporada, una situación que fue bien recibida por los aficionados, especialmente considerando la importancia que tendrá la preparación física durante las próximas semanas bajo las órdenes de Gabriel Milito.

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Luis Rey se despide de Puebla y vuelve a Chivas

Otro de los nombres que reportará en Verde Valle durante los próximos días es Luis Rey. El futbolista concluyó su préstamo con Puebla y utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente del conjunto poblano. “Gracias por todo, Franja”, escribió el jugador en una publicación que rápidamente fue interpretada como el cierre definitivo de su etapa en el club. Ahora, el defensor regresará a Guadalajara para ponerse a disposición de Gabriel Milito. Aunque su permanencia en el plantel todavía no está garantizada, al menos tendrá la oportunidad de ser observado por el cuerpo técnico durante la pretemporada.

Chiquete Orozco reveló cómo fue su salida de Chivas

Jesús Orozco Chiquete volvió a referirse a su salida de Chivas y reveló que el proceso para llegar a Cruz Azul estuvo cerca de caerse en varias ocasiones. “Fue muy tedioso porque fueron 40 días de negociación”, explicó el defensor, quien aseguró que Guadalajara “no cedía” en las conversaciones y que incluso “buscaban que se me quedara y me echara yo para atrás”. Finalmente, ambas directivas alcanzaron un acuerdo y el central pudo concretar una de las transferencias más importantes de los últimos años en la Liga MX.