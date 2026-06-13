Con un mensaje lleno de emoción, Chivas expresó las ganas que existen por ver nuevamente a la Selección Mexicana.

El Club Deportivo Guadalajara se sumó a la expectativa que existe por el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Y es que a través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención, mostrando el entusiasmo que existe por volver a ver al representativo azteca.

“¡Que levante la mano el que ya quiere que juegue Méxicoooooo!”, fue lo que publicó Chivas de cara al compromiso que sostendrá el TRI frente a Corea del Sur, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Cabe mencionar que la publicación estuvo acompañada por una fotografía de Brian Gutiérrez, uno de los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara que forma parte de la convocatoria mundialista.

Sin embargo, la imagen utilizada por el Rebaño Sagrado llega en un momento en el que el mediocampista podría perder su lugar en el once inicial, ya que Javier Aguirre estaría analizando realizar modificaciones en su alineación.

La actuación del elemento de Chivas en el primer encuentro no habría terminado por convencer al cuerpo técnico, por lo que existe la posibilidad de que Gilberto Mora ocupe su lugar.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur?

Luego de arrancar su participación con una victoria sobre Sudáfrica, México buscará dar un paso importante hacia la siguiente ronda cuando se mida a Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Cabe señalar que el encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de TUDN y Azteca Deportes.