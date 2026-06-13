Aunque la Selección Mexicana ganó, Javier Aguirre no quedó conforme con todo y habría corregido a Raúl Rangel

Javier Aguirrese caracteriza por ser un técnico exigente y durante el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ante Sudáfrica no dejó pasar ningún detalle.

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, el “Vasco” habría llamado la atención a Raúl Rangel durante una de las pausas de hidratación del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México.

Según relató el comunicador, la situación ocurrió en un momento que no fue captado por la televisión. La fuente antes mencionada aseguró que Javier Aguirre se acercó al guardameta del Club Deportivo Guadalajarapara hacerle una observación luego de algunas acciones que generaron preocupación.

“Javier Aguirre se acerca y le da una nalgadita y algo le dice como ‘oye, aguas cabrón'”, reveló Carlos Ponce de León en un video compartido en X por La Octava Sports.

Cabe mencionar que la advertencia habría estado relacionada con un par de jugadas en las que el arquero mexicano mostró ciertos signos de nerviosismo, aunque afortunadamente no tuvieron consecuencia.

¿Cuál sería el once titular de México contra Corea del Sur?

La Selección Mexicana ya se encuentra preparando el partido ante Corea del Sur y de acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Javier Aguirre modificará su once estelar, eso sí, con Raúl Rangel como portero titular a pesar de las dudas que generó.

El primer cambio sería obligado por la expulsión de César Montes, así que en su lugar iría Edson Álvarez, mientras que el segundo Jorge Sánchez por Israel Reyes y el tercero Gilberto Mora por Brian Gutiérrez.

En ese sentido, el once estaría conformado por: Raúl Rangel,Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Gilberto Mora, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.