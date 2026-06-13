México busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda y ya perfila el once que saltaría al campo frente a Corea del Sur.

La Selección Mexicana ya prepara su segundo compromiso en la Fase de Grupos del Mundial 2026, donde enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, Javier Aguirre realizaría tres modificaciones respecto al equipo que debutó con victoria ante Sudáfrica.

El primer cambio sería obligado por la expulsión de César Montes en el encuentro anterior. Ante esta situación, Edson Álvarez ocuparía un lugar en la defensa central junto a Johan Vásquez.

Las otras dos variantes serían por decisión técnica según la fuente antes mencionada. Gilberto Mora tomaría el lugar de Brian Gutiérrez en el mediocampo, mientras que Jorge Sánchez ingresaría como lateral derecho en sustitución de Israel Reyes.

¿Cuál sería la alineación de México frente a Corea del Sur?

De esta manera, la posible alineación de la Selección Mexicana estaría conformada por Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa; Gilberto Mora, Erik Lira y Álvaro Fidalgo en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones integrarían el ataque.

Cabe mencionar que dentro de este probable once titular destacan dos futbolistas de nuestras Chivas: Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes tuvieron actividad en el debut mundialista y volverían a recibir la confianza de Javier Aguirre.