Los jugadores de Chivas y el resto de la Selección Mexicana recibieron un inesperado regalo por parte de Javier Aguirre

Los cinco jugadores de Chivas y el resto de la Selección Mexicana vivió una jornada distinta este sábado y es que luego de realizar una práctica ligera por la mañana, Javier Aguirre decidió otorgarles la tarde libre a todos los futbolistas para convivir con sus familias y recargar energías de cara a su siguiente compromiso en la Copa del Mundo.

De acuerdo con información de Rubén Rodríguez, periodista de FOX, el “Vasco” consideró importante que los jugadores tuvieran un espacio para despejarse mentalmente tras la intensidad de los últimos días.

El objetivo es mantener un buen ambiente dentro del grupo y permitir que los seleccionados disfruten algunas horas junto a sus seres queridos antes de volver a enfocarse por completo en la competencia.

Según el reporte, Javier Aguirre también les dio permiso a los futbolistas para disfrutar de cualquier tipo de comida durante su tiempo libre, siempre y cuando los futbolistas mantuvieran ciertas precauciones para evitar cualquier inconveniente.

Cabe mencionar que los elementos de la Selección Mexicana deberán de regresar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) por muy tarde a las 20:00 horas, de acuerdo con Rubén Rodríguez.

¿Cuándo es el partido entre México y Corea del Sur?

Tras debutar con triunfo contra Sudáfrica, el TRI volverá a la actividad el jueves 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Señalar que dicho encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de TUDN y Azteca Deportes.