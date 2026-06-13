Brian Gutiérrez fue uno de los jugadores titulares de la Selección Mexicana en su debut dentro del Mundial 2026. El mediocampista de Chivas disputó 66 minutos frente a Sudáfrica, periodo en el que tuvo varias intervenciones importantes, participó activamente en la generación de peligro y buscó el gol con distintos remates. Sin embargo, aunque dejó buenas sensaciones para muchos aficionados, también hubo quienes cuestionaron su actuación, y todo parece indicar que uno de ellos podría ser Javier Aguirre.

Y es que los periodistas Rubén Rodríguez y Gibrán Araige revelaron que el Vasco tendría contemplados tres cambios en su alineación para enfrentar a Corea del Sur. Uno de ellos sería precisamente sacar a Brian Gutiérrez del once inicial para darle la oportunidad a Gilberto Mora, una decisión que inmediatamente provocó debate entre los seguidores de la Selección Mexicana y de Chivas.

Si bien la mayoría de los aficionados celebró la posibilidad de ver a Gilberto Mora como titular, también existe un importante sector que considera que el desequilibrio que genera Brian Gutiérrez no lo tiene ningún otro futbolista del plantel. Especialmente destacan su capacidad para atacar espacios, romper líneas defensivas y aparecer en zonas peligrosas sin necesidad de recibir siempre el balón al pie.

La afición cuestionó la supuesta decisión de mandar a la banca a Brian Gutiérrez.

Por ahora, solamente queda esperar para conocer cuál será el plan definitivo de Javier Aguirre para el encuentro que se disputará en el Estadio Akron. Sin embargo, sería una decisión que seguramente no caería bien entre buena parte de la afición tapatía, ya que Brian Gutiérrez se ha convertido en uno de los futbolistas favoritos de Guadalajara gracias a su etapa con Chivas y a las actuaciones que ha tenido en los últimos meses.

Los otros cambios que planearía Javier Aguirre también generaron debate

Además del posible movimiento de Brian Gutiérrez por Gilberto Mora, los periodistas señalaron que Javier Aguirre tendría previsto darle entrada a Edson Álvarez debido a la suspensión de César Montes, además de realizar otro ajuste que ha sido todavía más cuestionado por los aficionados: sacar a Israel Reyes para colocar a Jorge Sánchez. Mientras que el ingreso de Edson parece lógico por jerarquía y experiencia, la posible salida de Reyes ha sido muy criticada por la afición mexicana, que considera que fue uno de los elementos más sólidos durante el triunfo sobre Sudáfrica.