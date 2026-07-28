La Selección Mexicana dio a conocer que Santiago Sandoval sufrió una fractura en la mano derecha, por lo que abandonará la concentración para ser operado.

Chivas recibió una mala noticia este lunes. La Selección Mexicana informó que Santiago Sandoval causó baja de la concentración del combinado Sub-20 tras sufrir una fractura en la mano derecha durante el encuentro frente a Costa Rica, correspondiente al Campeonato de la Concacaf 2026.

A través de un comunicado oficial, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores explicó que el futbolista del Club Deportivo Guadalajara presentó una fractura espiroidea de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, lesión que requiere tratamiento quirúrgico.

El futbolista regresará a Guadalajara, Jalisco, donde será operado este martes bajo la supervisión del Rebaño Sagrado. Con esta decisión, Santiago Sandoval pone fin de manera anticipada a su participación en el Premundial Sub-20, torneo en el que se había convertido en una de las figuras de la Selección Mexicana gracias a sus dos goles en los primeros encuentros.

El gran momento de Santiago Sandoval terminó de forma inesperada

La baja representa un duro golpe tanto para la Selección Mexicana Sub-20 como para el propio jugador, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. En los últimos días había recibido elogios por algunos expertos, además del reconocimiento de la afición por su destacado rendimiento.

Ahora será el cuerpo médico del Rebaño Sagrado el encargado de supervisar la recuperación del canterano, con el objetivo de que pueda reincorporarse a la actividad una vez que complete el proceso de recuperación.

Cabe mencionar que con este inesperado desenlace, Santiago Sandoval deberá enfocarse en su rehabilitación para volver lo antes posible a las canchas. Mientras tanto, la Selección Mexicana le deseó una pronta recuperación y Chivas permanecerá atento a la evolución de uno de los jóvenes que mejor rendimiento había mostrado durante el Premundial Sub-20.