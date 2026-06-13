Daniel Aguirre aprovechó al máximo el receso y presumió el gran estado físico con el que llegará a la pretemporada de Chivas.

Daniel Aguirre se encuentra listo para afrontar un nuevo reto conChivas de cara al Torneo Apertura 2026. Y es que a unos días de que el plantel reporte para iniciar los trabajos de pretemporada, el futbolista de 26 años llamó la atención de la afición al presumir el impresionante estado físico con el que llegará a Verde Valle.

A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, Daniel Aguirre mostró una imagen en la que se aprecia el trabajo que ha realizado durante el periodo vacacional.

En la fotografía destaca la definición de su abdomen y la condición atlética que ha logrado mantener durante sus vacaciones luego de concluir la participación del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026.

La publicación deja en evidencia que el futbolista no bajó el ritmo durante las semanas de descanso, pues continuó con una rutina de entrenamiento que le permitió mantenerse en óptimas condiciones.

¿Cuándo reporta Chivas a pretemporada?

El Rebaño Sagrado tiene programado reportar este lunes 15 de junio para realizar los exámenes médicos y físicos de rigor antes de comenzar la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026.

Cabe mencionar que con la condición que ha mostrado en redes sociales, Daniel Aguirre parece decidido a iniciar esta etapa de la mejor manera y ganarse un papel relevante en el cuadro de Gabriel Milito.