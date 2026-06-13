La Liga MX reconoció el gran Torneo Clausura 2026 que tuvo Diego Campillo con Chivas al incluirlo en el once ideal. A través de sus redes sociales, el organismo destacó las estadísticas del defensor rojiblanco, quien fue una de las piezas más importantes de Gabriel Milito.

De acuerdo con los datos compartidos por la Liga MX, Diego Campillo fue el jugador del Club Deportivo Guadalajara con más pases acertados durante el Torneo Clausura 2026.

Además, contribuyó con el 14 por ciento de los pases realizados por el equipo en cancha propia, siendo una pieza fundamental en la salida desde el fondo, no obstante, eso no es todo, ya que también sobresalió en labores defensivas.

Con un total de 115 balones recuperados, el futbolista de 24 años de edad terminó como el futbolista del Rebaño Sagrado con más recuperaciones en todo el Torneo Clausura 2026.

Finalmente, la Liga MX destacó que Diego Campillo participó en el 15 por ciento de los goles anotados por Chivas durante el semestre, demostrando que además de cumplir con sus responsabilidades defensivas, también tuvo incidencia en el ataque.

¿Cuándo reporta Chivas a pretemporada?

Después de poco más de tres semanas de descanso tras su participación en el Torneo Clausura 2026, los jugadores del Club Deportivo Guadalajara reportarán el próximo lunes 15 de junio para comenzar oficialmente su pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026.

Durante los primeros días de trabajo, el plantel se someterá a los exámenes médicos y físicos de rigor, con el objetivo de evaluar las condiciones de cada futbolista antes de iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Gabriel Milito.