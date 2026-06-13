El exjugador del Real Madrid reapareció en redes sociales y lo hizo en Guadalajara para observar el partido entre Corea del Sur contra Chequia.

Fernando Hierro no solamente trabajó en Chivas, sino que se enamoró de Chivas y así lo sigue presumiendo en cada oportunidad que se le presenta, por lo que la Copa del Mundo fue el pretexto perfecto para enaltecer el Estadio Akron ante el planeta entero.

El exdirector deportivo del Guadalajara acudió al partido entre Corea del Sur contra Chequia, en donde se reunió con Amaury Vergara e inclusive, se tomaron algunas fotos que posteriormente presumió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Hierro dedicó unas palabras sobre que Guadalajara, en concreto el Estadio Akron sea sede mundialista, además del ambiente que genera la afición tapatía en cada partido.

“El mejor escenario para arrancar el Mundial de Futbol. Volver a Guadalajara siempre trae grandes recuerdos. Un placer regresar a este estadio y sentir de nuevo la pasión de una ciudad que vive el futbol de una manera única”, escribió el exdirectivo rojiblanco.

Fernando Hierro está disfrutando de su regreso a Guadalajara

El exjugador del Real Madrid estaría aprovechando la estadía en la Perla de Occidente para reencontrarse con viejas amistades, por lo que se dio el tiempo de visitar al exjugador del Rebaño, José Juan Macías en su restaurante.