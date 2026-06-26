Chivas continúa trabajando en Barra de Navidad mientras varios de sus futbolistas siguen siendo protagonistas con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Tri aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras completar una fase de grupos perfecta, mientras que jugadores como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Mateo Chávez continúan dando de qué hablar.

En paralelo, el Guadalajara parece haber cerrado su mercado de incorporaciones con las llegadas de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, por lo que ahora la atención está puesta en posibles salidas. Eso sí, en Verde Valle no descartan volver al mercado si se concreta alguna venta importante.

Piojo Alvarado recibe elogios desde el extranjero

Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de México durante la fase de grupos. El atacante de Chivas fue titular en los tres encuentros disputados por el Tri y su rendimiento ha generado comentarios positivos incluso fuera del país. Además de sus dos asistencias en el torneo, una para Raúl Jiménez ante Sudáfrica y otra para Álvaro Fidalgo frente a República Checa, distintos analistas y medios internacionales destacaron el enorme desgaste físico que realiza cuando México no tiene la pelota. Su sacrificio defensivo, capacidad para salir de la presión rival y participación en la construcción del juego lo han convertido en una pieza clave para Javier Aguirre.

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Chivas Femenil confirmó dos nuevas salidas

El Guadalajara Femenil continúa ajustando su plantel de cara al Apertura 2026. Este jueves anunció las salidas a préstamo de Amalia López e Ivonne González, dos futbolistas jóvenes que buscarán sumar experiencia y continuidad en otros equipos. “Como parte de la planeación deportiva de Chivas Femenil rumbo al Apertura 2026, la dirección deportiva concretó los préstamos de Ivonne González y Amalia López, quienes tendrán la oportunidad de sumar minutos, asumir nuevos retos y continuar con su desarrollo futbolístico”, explicó el club mediante un comunicado oficial. Estas bajas se suman a las de Kinberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias.

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Fernando Hierro celebró el gol de Mateo Chávez

Fernando Hierro también se sumó a quienes destacaron la actuación de Mateo Chávez en el Mundial. Durante una actividad realizada en la Universidad de Guadalajara, el exdirector deportivo rojiblanco fue consultado por el gol que convirtió el lateral ante República Checa. “Golazo, me alegro mucho, de todo corazón, porque se lo merece”, expresó el español al referirse al canterano de Chivas. Además, Hierro elogió el desempeño de la Selección Mexicana en la fase de grupos y destacó el trabajo realizado por Javier Aguirre tras conseguir nueve puntos de nueve posibles.

Erick Gutiérrez se acerca a Toluca

La situación de Erick Gutiérrez sigue avanzando y todo indica que su futuro estará lejos de Guadalajara. Cuando parecía que Santos Laguna tenía encaminada su incorporación, Toluca apareció en escena y modificó el panorama. De acuerdo con distintos reportes, el mediocampista ya tendría preferencia por incorporarse a los Diablos Rojos antes que pasar a la Comarca Lagunera. Además, la operación también resultaría más conveniente para Chivas desde el aspecto económico, ya que Toluca estaría dispuesto a absorber una mayor parte de su salario. Por ese motivo, las negociaciones continúan y la salida del Guti podría resolverse durante los próximos días.