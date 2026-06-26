La Selección Mexicana viene de superar a Chequia para el Mundial 2026. Tras el partido ante los checos, el Vasco definió el futuro de Armando González en el Tri.

El jueves, la Selección Mexicana logró quedarse con el Grupo A luego de haber superado por 3-0 a Chequia en el Estadio Azteca. Tras el partido, sin decirlo, Javier Aguirre dejó claro que será difícil que Armando González tenga más minutos en el Mundial 2026 porque sería la segunda opción detrás de Santiago Giménez para reemplazar a Raúl Jiménez. ¿Adiós al futbol de Europa?

No hay dudas de que Gabriel Milito logró en menos de un año en la Liga MX no solo elevar el nivel de Chivas, sino que posicionar a varios jugadores en la palestra para que sean considerados en la cita mundialista. Gracias a su trabajo, Luis Romo, la Hormiga y Brian Gutiérrez fueron considerados para ir a disputar la Copa del Mundo con Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

Por otro lado, es un hecho que Javier Aguirre quiso quedar bien con el resto de la plantilla debido a que frente a Chequia puso un mix entre titulares y suplentes. Ya con el resultado asegurado, el Vasco Aguirre le dio la oportunidad a Guillermo Ochoa para que pueda jugar su sexto Mundial al reemplazar al Tala Rangel.

Armando González sin minutos ante Chequia. (Foto: CAPTURA)

En medio de este contexto, el entrenador del Tri dejó claro que su tercer o cuarto delantero en el Mundial 2026 es sin duda Armando González. Luego de que Guillermo Martínez hubiera sido titular, el Vasco decidió dejar en el banco de suplentes a la Hormiga y darle más minutos de juego a un Santiago Giménez que falló un gol claro.