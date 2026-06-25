Érick Gutiérrez es uno de los jugadores que no entra en planes en Chivas. En medio de este contexto, su esposa habló en redes sociales.

Érick Gutiérrez es uno de los jugadores que no tiene lugar si en Chivas se mantiene como entrenador a Gabriel Milito. Mientras Jesús Hernández confirmó que en las próximas horas se daría su salida del club, la esposa de Guti dejó un mensaje en redes sociales en el que lo vuelve a apoyar.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para disputar el Apertura 2026 y la Leagues Cup con un plantel que da miedo. A la base que logró formar para el Clausura 2026 hay que sumar nombres como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, figuras de Tijuana y Pumas en el último torneo de la Liga MX.

Mientras continúa con su preparación en Isla Navidad, el Guadalajara sabe muy bien que no cuenta con Érick Gutiérrez para el siguiente torneo. Esta semana surgió la información de que Guti podría salir en este libro de pases a Santos Laguna, pero ayer César Luis Merlo confirmó que Toluca se metió en la negociación.

Érick Gutiérrez se va de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, la esposa del mediocampista, Jacqueline Osuna, le dejó un mensaje en redes sociales. “Gracias por esta gran familia que hemos construido juntos. Siempre juntos en las buenas y en las malas. Siempre de tu equipo y en el mismo barco. Nunca me bajaría aunque se estuviera hundiendo. Tú sabes lo que eres para mí y contigo hasta el final TE AMAMOS”, escribió.

¿Érick Gutiérrez sale de Chivas?

Este jueves Jesús Hernández confirmó en su canal de YouTube que Érick Gutiérrez sale en las próximas horas del Guadalajara. “El Guti no quiso ir al Santos. Le ofrecieron, no lo convenció el proyecto, no lo convenció la ciudad. No va al Santos. Mañana viaja para integrarse a la pretemporada para su nuevo equipo”, comentó el reconocido insider.