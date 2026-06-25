El histórico cancerbero mexicano estaría motivando al portero del Guadalajara de seguir sus pasos e ir a picar piedra al Viejo Continente.

Los jugadores de Chivas que están teniendo participación en la Copa del Mundo 2026 están aprovechando cada oportunidad que tienen de poder jugar, por lo que están demostrando su calidad ante los ojos del planeta entero, en donde uno de los que más ha destacado es el portero Raúl Rangel.

El guardameta del Guadalajara ya logró guardar el cero en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial, por lo que es pieza clave para ser la sexta selección en ir con paso perfecto y no encajar ni un gol en una fase de grupos.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez destapó que la relación del Tala con Guillermo Ochoa es muy buena, por lo que el veterano le estaría recomendando que se marche a Europa a picar piedra.

“Me dicen que hay alguien que le aconseja, que le apoya y que le habla de lo que ha vivido, de no estar en zona de confort y me refiero a Memo Ochoa. Que ha estado de manera constante diciendo: ‘tienes calidad para irte a Europa y recomendaría que probaras ir a cualquier equipo, estando allá buscas brincar'”, detalló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chivas ya recibió alguna oferta por el Tala Rangel?

Según el mismo comunicador, hasta el día de hoy, el Guadalajara no ha recibido ni una oferta por alguno de sus futbolistas que están disputando la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, por lo que su salida luce inviable hasta este momento.

Raúl Rangel tendría posibilidades de emigrar a Europa

Aunque no dio nombres, el Tala advirtió hace unas semanas que su agente le confirmó que hubo clubes interesados y que preguntaron sobre un posible fichaje, pese a que no se habría lanzado todavía ninguna oferta para las oficinas de Chivas.

“Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo.

“Trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco y sin hacerme películas de que si ya me voy o si no me voy. Quiero vivir el presente, hoy estoy aquí y lo que venga mañana lo tomaré tal cual, como venga”, declaró el cancerbero en entrevista con Azteca Deportes.