El portero de las Chivas demostró que hay un gran ambiente dentro del Tricolor y manifestó su admiración por el veterano cancerbero.

Raúl Rangel es el mejor portero de México en la actualidad y no hay cabida a la discusión; sin embargo, eso no significa que el portero de las Chivas no tenga respeto por una figura histórica de la Selección Nacional como lo es Guillermo Ochoa.

Durante el partido entre el Tricolor y Chequia, se suscitó un momento memorable cuando Javier Aguirre, al ver el partido controlado, decidió hacer cambio de portero para dejar que Memo Ochoa se despidiera de la afición mexicana y en el Estadio Azteca.

Sin embargo, el Tala no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje de respeto por la trayectoria que ha demostrado el guardameta en más de 20 años de carrera, reconociéndolo como “un grande de la portería”.

“Te admiro, hermano. Por lo que eres y representas. Es un orgullo poder compartir época contigo, un grande de la portería“, escribió el portero de las Chivas al legendario cancerbero mexicano.

Tala Rangel, el presente y futuro de la portería de México

El portero de las Chivas ha sido pieza clave para que el Tricolor imponga un récord que lo codea con potencias del futbol mundial, al terminar la fase de grupos con paso perfecto y sin recibir ni un gol, por lo que cobra más importancia su atajadón contra Corea del Sur.

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La realidad es que el Tricolor aún desconoce quién será su próximo rival en la Copa del Mundo; sin embargo, está confirmado que su siguiente partido será el martes 30 de junio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azteca.