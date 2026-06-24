El guardameta del Guadalajara ha sido crucial para que el Tricolor hoy ponga su nombre junto a potencias del balompié.

La Selección Mexicana está haciendo historia con su participación en la Copa del Mundo 2026, en donde ha logrado avanzar a la ronda de Dieciseisavos de Final como líder de grupo, con paso perfecto y sin recibir ni un gol en contra, racha que lo pone en la élite de la historia del futbol.

El trabajo que ha realizado Raúl Rangel resguardando la portería del Tricolor en este Mundial ha quedado reflejado en las estadísticas y en la historia, ya que solamente seis selecciones habían podido registrar esa marca.

Según el especialista en datos, Míster Chip, México se une a selecciones como Brasil, Uruguay, Países Bajos, Italia y Argentina que fueron capaces de dominar de esa forma en la primera fase de la Copa del Mundo.

Doblemente importante atajada contra Corea del Sur

La realidad es que el equipo mexicano ha sabido mantener a raya a los adversarios; sin embargo, las veces que ha tenido que intervenir el Tala Rangel lo ha hecho de forma espectacular, en donde destaca la atajada que realizó contra Corea del Sur en el Estadio Akron.

¿Cuándo jugará México los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

La realidad es que el Tricolor aún desconoce quién será su próximo rival en la Copa del Mundo; sin embargo, está confirmado que su siguiente partido será el martes 30 de junio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azteca.