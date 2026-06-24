El canterano de las Chivas ha alcanzado el objetivo de debutar en la máxima competencia y con ello, saldar la deuda pendiente de la carrera de su padre.

Todo futbolista profesional tiene el sueño de poder representar a su país en una Copa del Mundo, en donde algunos lo logran y muchos otros no, pero durante el partido de México contra Chequia se vivió una situación especial con Mateo Chávez, que con su debut en la competencia cumple oficialmente el sueño de su padre, Paulo César Chávez.

Durante este Mundial 2026, Javier Aguirre le dio minutos a casi todos los futbolistas que convocó, en donde solamente faltaban Guillermo Martínez, Mateo Chávez y los dos porteros suplentes, por lo que para el partido contra Chequia decidió darle la oportunidad de ir de arranque.

Con esta titularidad en la cancha del Estadio Azteca, Mateo Chávez debuta en la Copa del Mundo y cumple con el sueño que su padre, el legendario Paulo César Chávez no pudo lograr.

¿Por qué Paulo César Chávez no pudo jugar un Mundial?

El mejor momento futbolístico del Tilón lo vivió de cara a la Copa del Mundo de Francia 98, en donde formó parte del proceso; sin embargo, el seleccionador Manuel Lapuente decidió recortarlo, frustrándole el sueño más grande de todo jugador.

El cuerpo técnico de México le ofreció permanecer con el plantel y vivir la experiencia de una Copa del Mundo, pese a que no jugaría; sin embargo, él prefirió regresar al país debido a su decepción de no poder ser parte de la lista final.