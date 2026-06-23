El excancerbero del Guadalajara y del Tricolor mantendría al Tala en el 11 inicial y si el marcador lo permite, le daría la oportunidad al canterano del América.

La polémica continúa en el aire en el entorno de la Selección Mexicana, en donde representantes de varios medios de comunicación continúan presionando para que Guillermo Ochoa sea el portero del Tricolor contra Chequia, mandando a la banca a Raúl Rangel.

Pese a que Javier Aguirre no ha dado la última palabra sobre esta situación, el exportero de Chivas y de la Selección, Alfredo Talavera, aseguró que el combinado nacional no debería arriesgar el funcionamiento por un homenaje para Memo Ochoa.

El canterano del Guadalajara está convencido de que todos los jugadores requieren de continuidad, por lo que apostaría por mantener al Tala en el once estelar, dejando entrar a Ochoa solamente en caso de que el marcador así lo permita, ya que de lo contrario sería “dar ventajas” al rival.

“Creo que sí, por ahí si pudiera entrar Memo en algún momento. Puede ser, dependiendo del marcador, dependiendo el momento que se esté jugando, porque ahorita estamos hablando de una posición, pero estamos hablando también del funcionamiento en general del equipo.

El equipo ha ganado, sí, pero creo que no tenemos que dar esas ventajas, como estar pensando de una posición y estar dejando a un lado el funcionamiento que debe tener realmente la Selección para tener un resultado más contundente contra cualquier equipo que se nos presente”, declaró el exguardameta en el programa Órbita Deportiva.

¿Cómo fue el proceso de Alfredo Talavera en Chivas?

El guardameta comenzó su carrera en agosto del 2003 al ingresar de cambio por una lesión de Oswaldo Sánchez, convirtiéndose en el arquero suplente del legendario cancerbero; sin embargo, su juventud le jugó malas pasadas en varias ocasiones, cometiendo errores graves que perjudicaron al equipo.

Es por eso que en el 2006 se decide abrirle la puerta a Luis Michel para que se quedara con la suplencia, mandando a Talavera a Tigres, en donde no pudo jugar el año que estuvo en dicho club, por lo que posteriormente pasó a las filas del Toluca en donde su carrera despegó hasta convertirse en uno de los mejores porteros de todo México.