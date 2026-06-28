El exfutbolista rojiblanco recordó cómo fue su año en las Fuerzas Básicas del Rebaño y los juveniles que más le llamaron la atención.

Christian Engelhart compartió vestidor con varios de los futbolistas que hoy buscan consolidarse en el futbol profesional tras su paso por las Fuerzas Básicas de Chivas. Durante su etapa en Tapatío, el atacante convivió con nombres como Mateo Chávez, Eduardo García, Luis Puente, Benjamín Sánchez y Diego Campillo, jugadores a los que siguió de cerca durante el proceso que culminó con el título del Clausura 2023 en la Liga de Expansión MX.

Entre todos ellos, el exrojiblanco reconoció que hubo un futbolista que lo impresionó especialmente en el día a día. “A mí el que me impresionaba todos los días era Lalo, el ‘Dragón’ García, el portero. La verdad es que se me hacía un duelo ahí muy parejo con el ‘Tala’. Me impresionaba su manera de atajar y me gustaba mucho el liderazgo que tenía”, afirmó.

Engelhart compartía banda izquierda con Mateo Chávez, hoy mundialista con México (Imago7)

Engelhart también tuvo palabras de reconocimiento para Mateo Chávez, con quien compartió entrenamientos y partidos antes de que el lateral comenzara a ganar protagonismo en el futbol mexicano. “Siempre se me hizo un chico con ganas de aprender, con mucha entrega, y la verdad que el talento lo tiene. En los duelos uno a uno defensivo es fuerte, es muy bueno. Me impresionó qué tan rápido llegara a donde está ahora, pero no me impresiona que esté ahí”, comentó.

Otro de los nombres que destacó fue el de Luis Puente, un futbolista que, a su juicio, mereció una oportunidad más amplia dentro de la estructura rojiblanca. “A Puente yo creo que le faltó que le dieran su oportunidad en Primera, pero también venía la ‘Hormiga’ ahí pisando fuerte”, señaló al recordar la competencia interna que existía en aquella generación.

Engelhart también compartió con Luis Puente (Imago7)

Además, el atacante elogió las condiciones de Benjamín Sánchez, a quien considera uno de los jugadores más interesantes que coincidieron con él en Tapatío. “No es tan grande, tan alto ni tan explosivo, pero se me hace muy inteligente y muy técnico. Antes de ese torneo me habló para preguntarme qué le recomendaba y le dije que se quedara. Se quedó, le fue muy bien y después volvió de una lesión para meter gol”, recordó.

Engelhart junto a Benja Sánchez, con quien compartió en Tapatío (Imago7)

Engelhart sobre Diego Campillo

Dentro de esa misma camada, Engelhart también destacó a Diego Campillo por una característica muy particular. Según explicó, la personalidad del mediocampista se reflejaba completamente en su forma de jugar: “Lo conoces como persona, después lo ves jugar y sabes que es así. Valiente al frente, muy extrovertido, no se cohíbe con nada y tiene mucha soltura para jugar”.