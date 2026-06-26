A los canteranos de Chivas les tocó la clásica novatada por entrenar en el Primer Equipo, lo que desató risas, pero también reclamos.

La pretemporada de Chivas en Isla de Navidad está llegando a su fin, pues este sábado el plantel rojiblanco regresará a Guadalajara para continuar con su preparación rumbo al Apertura 2026. Como ya es una tradición en muchos equipos de futbol, antes de concluir la concentración llegó el momento de la clásica novatada para los canteranos que entrenaron por primera vez con el Primer Equipo, quienes tuvieron que someterse a un peculiar cambio de imagen.

En esta ocasión, los cinco juveniles que “pagaron derecho de piso” fueron Leonel Calderón, Cristo Navarrete, Hugo Mata, Yohan Orozco y Carlos Hernández. Todos ellos recibieron cortes de cabello muy llamativos como parte de la bienvenida al plantel principal, en una dinámica que quedó registrada por las cámaras del propio Club durante la concentración en Isla de Navidad.

Fue la propia cuenta oficial de Chivas la que compartió varios videos del divertido momento en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo Diego Campillo y Fernando González asumieron el papel de “barberos”, encargándose de hacerles los cortes más graciosos posibles a los jóvenes futbolistas, mientras el resto del plantel observaba entre risas y bromas la tradicional novatada.

La broma no quedó solamente en la noche del jueves. Durante el entrenamiento de este viernes por la mañana, Chivas publicó otro video en el que se puede observar que los cinco canteranos continuaban trabajando con los peculiares cortes de cabello, provocando nuevas risas entre sus compañeros y demostrando el gran ambiente que existe dentro del vestidor rojiblanco durante la pretemporada.

La novatada a los canteranos generó debate en redes sociales

Como suele ocurrir cada vez que estas tradiciones salen a la luz, las reacciones entre los aficionados fueron divididas. Mientras la mayoría tomó con humor la novatada y llenó las publicaciones de bromas y comentarios celebrando el buen ambiente que se vive en el equipo, otros usuarios consideraron que este tipo de prácticas deberían desaparecer. Para ellos, aunque la intención sea darle la bienvenida a los juveniles al Primer Equipo, no deja de ser una broma pesada que puede resultar humillante para quienes apenas comienzan a cumplir el sueño de entrenar con Chivas.