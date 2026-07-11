El mediocampista dejó Chivas en este mercado y ya se hizo presente en el marcador con Toluca, justamente el primer rival del Rebaño en el Apertura 2026.

Mientras Chivas continúa afinando detalles para el arranque del Apertura 2026, uno de sus ex futbolistas más recientes ya comienza a destacar con su nuevo equipo. Érick Gutiérrez fue protagonista este viernes al marcar uno de los goles de Toluca en el empate 3-3 frente al Atlante, en un amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Nemesio Diez.

El mediocampista, que recientemente dejó el Guadalajara para incorporarse a los Diablos Rojos, firmó una de las acciones más destacadas del encuentro. Con el marcador igualado y cuando el conjunto escarlata buscaba completar la remontada, Gutiérrez apareció con un potente remate desde fuera del área que terminó venciendo al arquero rival para colocar momentáneamente el 3-2.

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La anotación dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed, que sigue evaluando alternativas de cara al inicio del campeonato. Toluca mostró una versión más convincente que en su primer amistoso de la pretemporada, aunque nuevamente se quedó sin victoria tras haber perdido anteriormente frente a Cancún FC.

La actuación del Guti también resulta llamativa desde la perspectiva rojiblanca. El mediocampista fue uno de los nombres más importantes que abandonaron Verde Valle durante este mercado y ahora busca recuperar protagonismo en un equipo que aspira a pelear por los primeros puestos de la Liga MX.

Érick Gutiérrez enfrentará a Chivas en la Jornada 1

Además, el destino quiso que su estreno goleador llegara apenas unos días antes de un duelo con sabor especial. Toluca será el primer rival de Chivas en el Apertura 2026, por lo que el exrojiblanco podría reencontrarse muy pronto con varios de sus antiguos compañeros en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural.