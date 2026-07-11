El exdelantero de Chivas rechazó la versión difundida por la prensa argentina tras el partido ante Egipto y aseguró que sus palabras fueron dirigidas únicamente al periodista.

Chicharito Hernández volvió a estar en el centro de la conversación durante la Copa del Mundo 2026, aunque esta vez no fue por cuestiones deportivas. El exjugador de Chivas respondió públicamente al periodista argentino Hugo Balassone, quien aseguró que el exdelantero lo había insultado tras la remontada de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del certamen.

La polémica comenzó cuando Balassone relató un supuesto intercambio con Chicharito durante el encuentro. Según el comunicador, el delantero mexicano protestó de manera constante algunas decisiones arbitrales que favorecieron a la Albiceleste y se mostró molesto por el desenlace del partido. Posteriormente, el periodista aseguró que Chicharito le había dicho que los argentinos eran malas personas.

(Captura Instagram Chicharito)

La versión rápidamente se viralizó en redes sociales, pero horas después el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana eligió dar su versión. A través de un extenso mensaje en redes sociales, negó categóricamente haber realizado el comentario que le atribuyeron y aclaró que cualquier diferencia fue exclusivamente con el periodista en cuestión.

(Captura Instagram Chicharito)

“Fake news. Jamás dije eso. Solo lo dije en singular hacia ese ‘periodista’ mal educado. Nada fue en contra de Argentina sino sobre el comportamiento de esa persona”, escribió Chicharito. El exrojiblanco también rechazó las versiones que intentaban presentar el episodio como un ataque hacia el pueblo argentino y recordó los vínculos que mantiene con personas de ese país. “Quieren inventar que odio a los argentinos. Tengo gran afecto por Argentina y grandes amigos allí”, expresó.

Lejos de alimentar la polémica, Chicharito aprovechó el momento para enviar un mensaje de respeto entre aficiones y selecciones. “Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero”, señaló antes de concluir con un mensaje conciliador: “Ojalá que el fútbol siga siendo una oportunidad para competir, aprender y unirnos, no una excusa para separarnos. Un abrazo para toda Argentina”.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

¿Chicharito Hernández se retiró del futbol profesional?

Aunque actualmente se desempeña como analista para la cadena FOX, Chicharito Hernández reveló recientemente en TUDN que su carrera aún no ha terminado: “Voy a seguir jugando. Como no estoy debutando, ya se está acabando mi carrera, estoy tratando de tomar la mejor decisión. Voy a estar en la cancha todavía”. Sin embargo, también reconoció que su último paso por Chivas no fue nada sencillo en lo personal: “Me podía haber retirado después de lo de Chivas. Más allá de cómo fueron las cosas, empecé a sentir algo por el fútbol que nunca había sentido. ¿Qué sentía? Quería dejar de jugar”.