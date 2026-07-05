El calendario del Apertura 2026 le deparará una situación especial a Víctor Guzmán. Apenas unas semanas después de convertirse en nuevo jugador de Toluca, el ex capitán de Chivas tendrá que enfrentar al Guadalajara en la Jornada 1, cuando los Diablos Rojos visiten el Estadio Akron el próximo 18 de julio. Ante ese escenario, el mediocampista ya compartió sus sensaciones sobre el reencuentro con el club donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera.

Luego de pasar el último año cedido en Pachuca, el Pocho recuperó protagonismo y terminó firmando con Toluca como agente libre tras finalizar su contrato con Chivas. Ahora, bajo las órdenes de Antonio Mohamed, buscará convertirse en una pieza importante de un equipo que viene de consolidarse como uno de los protagonistas de la Liga MX.

Durante una entrevista con los medios oficiales de Toluca, Guzmán fue consultado sobre el partido frente al Rebaño y reconoció que será un compromiso especial, aunque dejó en claro que su prioridad está puesta en defender los colores de su nuevo equipo. “Sí, pues tocó Chivas, se va a tener que pensar en Chivas, pero sabemos el respeto que se ha ganado Toluca en los últimos años. Sabemos que ningún partido va a ser fácil, sea el rival que sea. Para nosotros es prepararnos de la mejor manera para lograr cosas importantes y tenemos que arrancar desde la jornada uno con todo y contra el rival que sea”.

El futbolista también recordó que a lo largo de su carrera ya le tocó enfrentar a antiguos equipos y explicó que siempre ha procurado defender con profesionalismo la camiseta que representa en cada momento. Por ello, aseguró que ahora está completamente enfocado en ayudar a Toluca a seguir cosechando éxitos. “Me decía el Turco sobre esas cosas que pasan en la vida. A veces me tocaba defender otra camisa diferente, me tocó defender la de Pachuca y la de Chivas. Mi corazón y mis ganas de lograr cosas importantes estaban con el club que me correspondía. Ahora estoy de este lado y tengo que aprovecharlo con el mismo corazón y las mismas ganas que he demostrado en clubes anteriores”.

Los números de Víctor Guzmán durante su paso por Chivas

Víctor Guzmán disputó 57 partidos oficiales con la camiseta de Chivas, en los que convirtió 15 goles y repartió cinco asistencias. Además de convertirse en uno de los referentes del plantel e incluso portar el gafete de capitán, el mediocampista fue pieza importante para que el Guadalajara alcanzara la final del Clausura 2023. Ahora, tras finalizar su contrato y regresar brevemente de su préstamo en Pachuca, volverá al Estadio Akron con la camiseta de Toluca apenas en la primera jornada del Apertura 2026.