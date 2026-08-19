El traspaso de Armando González al Olympiacos está confirmado, y Chivas se despide de su goleador del año pasado.

Después de varios días de incertidumbre, Armando González finalmente dejará de ser jugador de Chivas. La Hormiga, uno de los futbolistas más importantes del Guadalajara en la última temporada, continuará su carrera en Europa luego de que el Rebaño Sagrado y Olympiacos alcanzaran un acuerdo definitivo por su traspaso.

Ahora, después de una semana de intensas negociaciones, César Luis Merlo y Súper Deportivo confirmaron que las conversaciones llegaron a buen puerto. El conjunto griego adquirirá el 80% de los derechos de González en una operación tasada en 12 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los movimientos más importantes por un futbolista mexicano en los últimos años.

Además, Armando González firmará un contrato por las próximas cinco temporadas, asegurando su permanencia a largo plazo con el conjunto helénico. Chivas, por su parte, conservará el 20% restante de los derechos económicos del delantero, una decisión que le permitirá al Guadalajara beneficiarse económicamente en caso de que la Hormiga sea transferida nuevamente a otro club en el futuro.

Y precisamente ahí podría estar una de las grandes ventajas de este movimiento para el delantero rojiblanco. Olympiacos tiene un historial importante como club de desarrollo y trampolín hacia ligas de mayor jerarquía, pues en los últimos años ha transferido jugadores a equipos de Inglaterra, Italia, Portugal y otras de las principales competencias europeas. Si González consigue destacar en Grecia, podría convertirse en el siguiente futbolista en utilizar al conjunto de El Pireo como plataforma para dar un salto todavía más importante.

Por si fuera poco, la Hormiga tendrá la posibilidad de disputar competencias europeas desde su primera temporada. Olympiacos participará en la Europa League durante la campaña 2026/27, lo que significa que el delantero mexicano tendrá la oportunidad de enfrentarse a clubes de gran nivel y mostrarse en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional.

Ahora la atención de la directiva está puesta en Raúl Rangel y Brian Gutiérrez

Con la salida de Armando González prácticamente resuelta, la directiva de Chivas ahora tendrá que concentrarse en los otros dos casos que podrían modificar todavía más el plantel. Raúl Rangel está en la mira de Dinamo Zagreb, mientras que el grupo Red Bull ya habría mostrado interés en Brian Gutiérrez e incluso habría enviado un representante a Guadalajara. Si alguno de estos movimientos avanza, el Rebaño Sagrado podría terminar este mercado con varias de sus piezas más importantes rumbo al futbol europeo.