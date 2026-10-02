Un nuevo reporte indica que el defensor del Guadalajara estaría en la recta final de su contrato con el Rebaño, por lo que se buscaría una extensión.

Chivas podría estar a la puerta de un nuevo escándalo debido a que el contrato de Diego Campillo estaría por concluir con el Rebaño, por lo que se estaría incrementando drásticamente la posibilidad de que pudiera marcharse del redil en el próximo mercado de fichajes según el comunicador Jesús Hernández.

El Chuyón destapó que el Guadalajara le ofreció un contrato corto al zaguero en su negociación proveniente del FC Juárez como medida de prevención en caso de que el futbolista no despuntara su carrera tras el regreso al conjunto tapatío, por lo que ahora estarían revisando el tema para conseguir la renovación.

Según dicho comunicador, en el interior del chiverío existiría optimismo sobre la posibilidad de que se concrete el acuerdo y extienda su contrato con el Rebaño Sagrado, aunque se percibiría que sería solamente para dejarle dinero al club, pensando en una posible venta a otra institución nacional o extranjera.

“La buena es que hay plena confianza de que va a renovar, pero eso no significa que se vaya a quedar. Hay una sensación en Chivas de que puede renovar para dejar dinero en las arcas de Chivas y no irse a la mala. Renuevo para venderlo.

“Me dice mi contacto que había año y medio de contrato por si no daba, por si no la rompía, por si no trascendía. Mi contacto me dice: no hay oferta de Europa, pero creen que va a renovar para no irse gratis”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo terminaría el contrato de Diego Campillo según el Chuyón?

El comunicador asegura que el vínculo del defensor de 24 años con el Guadalajara es hasta diciembre de este 2026, por lo que en caso de ser cierta esta información, el defensor ya podría negociar con cualquier institución y hasta firmar un pre-contrato con algún equipo para fichar con ellos en cuanto quede como jugador libre.

Los números de Diego Campillo en Chivas