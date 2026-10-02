El Guadalajara está por encarar el cierre de la fase regular de la Liga MX, en donde el itinerario es "benévolo" con los rojiblancos.

Chivas ha caído en un bache futbolístico por lo que ha dejado escapar puntos contra América y recientemente contra Querétaro, por lo que Gabriel Milito estaría trabajando para poder demostrar otro rostro en los próximos días cuando concluya la Fecha FIFA.

Sin embargo, el Guadalajara tendría muy buenas noticias que fueron orquestadas en las oficinas de la Liga MX, ya que durante el mes de octubre jugará la mayoría de sus partidos en la Perla de Occidente, evitando el desgaste de los viajes y con ello, teniendo más tiempo para trabajar.

El chiverío viajó a Estados Unidos para disputar un duelo de exhibición contra las Águilas este fin de semana para mantenerse en ritmo de competencia durante el parón por los juegos internacionales, pero después de ello, disputará tres partidos en la capital de Jalisco, cuando se mida al Atlas, posteriormente a Tigres y Necaxa.

El único viaje que tendrá que realizar el plantel rojiblanco en el mes de octubre por la Liga MX será para enfrentarse a los Rayados de Matías Almeyda el 24 de octubre, para posteriormente cerrar el mes en el Estadio Akron cuando reciban al Atlante.

Calendario de partidos de Chivas en el mes de octubre

PARTIDO SEDE FECHA *Chivas vs. América Oakland Coliseum 4 de octubre Atlas vs. Chivas Estadio Jalisco 10 de octubre Chivas vs. Tigres Estadio Akron 17 de octubre Chivas vs. Necaxa Estadio Akron 20 de octubre Monterrey vs. Chivas Estadio BBVA 24 de octubre Chivas vs. Atlante Estadio Akron 31 de octubre *Partido amistoso en Fecha FIFA

Así va Chivas en la tabla de posiciones

¿Cuándo y dónde se jugará el amistoso de Chivas vs. América?

El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.