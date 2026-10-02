El mediocampista mexico-estadounidense ha demostrado buenas cosas en cada oportunidad que le ha brindado Gabriel Milito y ahora podría ser su punta de lanza para obtener regularidad.

Gabriel Milito ha conformado un plantel extenso, en donde cuenta con varias alternativas en diferentes zonas del campo, por lo que mantiene la premisa de que el jugador que se encuentre en mejor nivel será el titular, razón por la que Jonathan Pérez ha estado esperando su oportunidad.

Su llegada al Guadalajara no fue sencilla, ya que llegó al redil con el Clausura 2026 ya iniciado y en la recta final de una recuperación de ligamento cruzado anterior, por lo que la readaptación a la alta competencia fue lenta.

Sin embargo, Jonny ha demostrado muchas cosas positivas en cada ocasión en que Gaby Milito le da el voto de confianza, por ejemplo en su debut contra León en el Clausura 2026, en donde su intensidad fue clave para robar dos balones que terminaron en goles de los rojiblancos.

Su participación ha sido escasa, pero se ha mantenido a la espera de recibir una nueva oportunidad, en donde la más reciente fue en el Clásico Nacional del Apertura 2026 contra el América, después de la lesión de Bryan González.

Durante los momentos más complicados del partido contra las Águilas, el entrenador argentino sorprendió al mandar a Pérez al terreno de juego, en donde fue importante para contener los ataques azulcremas por la banda de la izquierda para cerrar el partido.

Los jugadores que se juegan la confianza de Gabriel Milito

Durante este Apertura 2026, varios jugadores del Guadalajara han quedado a deber, ya que su nivel está muy lejos de lo que han demostrado en el Apertura 2026, por lo que deben comenzar a incrementar su nivel para poder ser tomados en cuenta de cara al cierre de la fase regular y la Liguilla.