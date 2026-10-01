Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América en Estados Unidos. De cara al siguiente partido, Gabriel Milito recuperó a uno de sus lesionados.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a América en Estados Unidos con varias bajas. Sin embargo, el Rebaño Sagrado confirmó esta mañana que Micky Tapias se unió a los entrenamientos y podría ser tenido en cuenta para el próximo domingo, de ser necesario para Gabriel Milito.

El conjunto rojiblanco tiene varias bajas para enfrentar al equipo de Guillermo Almada, porque tuvo varios convocados a las diferentes categorías del Tri. A su vez, se encuentran en duda José Castillo y Miguel Gómez, quien ayer practicó a la par del equipo, mientras que Bryan González está descartado por un desgarro.

Por otro lado, el conjunto rojiblanco regresó a los entrenamientos este jueves a Verde Valle con varios juveniles. En medio de este contexto, el Guadalajara dio a conocer que Miguel Tapias regresó a los entrenamientos, por lo que podría ser tenido en cuenta por Gabriel Milito para el duelo ante América en Estados Unidos.

Miguel Tapias entrenó con el resto del equipo. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que en el video publicado por el Guadalajara se encuentran varios juveniles entre los que destacan Gael García Bernal, Anwar Ben Rhouma, Rodrigo Parra, Aarón Correa, Emilio Rodríguez, Jonathan Gallardo y Sebastián Parra.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América se llevará adelante el próximo domingo 4 de octubre a las 20:30 del Centro de México en la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum. El encuentro se podrá ver por ViX Premium, Prime Video y Layvtime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por ViX Premium y Layvtime.

Bajas y dudas en Chivas previo al duelo ante América