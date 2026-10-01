Armando González fue una de las grandes figuras de Chivas en la pasada temporada y fue vendido a Olympiacos como tal. Tras menos de tres meses en el conjunto helénico confirman un millonario valor de mercado para el canterano del Guadalajara.

No hay duda de que Armando González fue una de las mejores ventas del fútbol mexicano, debido a que no solo Chivas ganó una importante suma, sino que además lo envió a Europa. En medio de la Fecha FIFA, CIES Football confirmó en su página web que Hormiga es el futbolista más costoso de Grecia.

El Guadalajara se destacó en la pasada temporada gracias a los 24 goles que marcó el canterano de 23 años. Registró 3 goles ante Atlas, 2 ante América y un doblete en el empate frente a Pumas UNAM por el Clausura 2026 de la Liga MX.

Por esta razón, Olympiacos cerró el fichaje de Armando González en menos de 5 días tras una negociación. Chivas obtuvo más de 10 millones de dólares más variables y el 20% de una futura venta, para así acercarse a los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión al fútbol de Europa.

Armando González es considerado el atacante más valioso de Grecia. (Foto: IMAGO7)

En medio de este momento, CIES Football, reconocido ente de estudios del fútbol del Viejo Continente, confirmó en su página web que el canterano del Guadalajara es el futbolista de mayor valor de la Superliga de Grecia. Según su reporte, Hormiga tendría un valor entre 23 y 25 millones de euros. Es decir, si en un futuro lo venden a 25 millones, el Rebaño Sagrado se estaría embolsando 5 millones de euros. Cabe destacar que esto es una valoración y no un precio fijo.

Cabe destacar que el inicio de Armando González en la Superliga de Grecia ha sido un tanto irregular, debido a que sumó varios minutos, pero aún no pudo estrenarse como goleador en la liga. Sin embargo, en la Europa League sí logró anotar, mientras que en la Copa de Grecia es el líder de goleo.

Los números de Armando González en Olympiacos