El exentrenador del Guadalajara le envió un recado al portero del Rebaño para evitar que se relaje y se sienta el titular inamovible en el Tricolor.

La Selección Mexicana está iniciando un nuevo proceso rumbo al Mundial del 2030 bajo la tutela de Rafael Márquez, quien está dispuesto a hacer un relevo generacional con la convicción de encontrar al Tricolor más poderoso para el futuro inmediato, en donde está dispuesto a buscar hasta portero pese al gran nivel de Raúl Rangel.

El Tala vivió un semestre de ensueño no solamente por ser el titular en la Copa del Mundo 2026, sino por las grandes exhibiciones que mostró bajo los tres postes mexicanos, por lo que se afianzó como el portero estelar del momento, aunque eso no le garantiza que así sea durante los próximos meses o años.

Es por eso que el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, le mandó un recado a Rangel, asegurándole que no debe sentirse el dueño de la portería, por lo que no debe bajar el ritmo que viene demostrando, ya que de lo contrario, otro portero le arrebatará el puesto.

“Es el titular, pero no se debe de sentir el dueño. Como están mencionando, la competencia que haya es importante. Si te confías, la verdad es cuando viene la debacle y das oportunidad a otros de que se te suban”, aseguró el exentrenador del Guadalajara en ESPN.

Rafael Márquez advirtió que el Tala Rangel no es su portero titular

“Si hay algo que quiero imponer en la Selección es la competencia interna. Aquí nadie está asegurado, todos tienen que trabajar, esforzarse, tienen que convencerme para primero ser convocados y después poder ser titulares. La competencia genera mucho más nivel”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cómo le fue al Tala Rangel en el Mundial 2026?

El Tala se convirtió en el portero titular de Javier Aguirre, en donde confirmó su confianza durante la Copa del Mundo, en donde rompió el récord del portero mexicano sin recibir gol en dicha competencia sumando 348, ya que se fue con la portería en cero contra Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, recibiendo sus primeros goles en los Octavos de Final contra Inglaterra, duelo en el que quedó eliminado el Tricolor.