El nuevo timonel del Tricolor envió un duro mensaje al portero de Chivas pese a su brillante actuación en el Mundial 2026.

Raúl Rangel demostró que es el mejor portero de México y así lo hizo durante la pasada edición de la Copa del Mundo con la Selección en donde tuvo una participación sumamente destacada; sin embargo, con la llegada de Rafael Márquez al banquillo, su titularidad estaría en riesgo.

El Tala se ganó su lugar en la Copa del Mundo gracias a su buen juego de pies, ganándole la partida a Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y hasta a Luis Ángel Malagón, quien ya era su suplente en el Tricolor desde antes de que se lesionara, por lo que todo parecía que el portero de Chivas se mantendría como inamovible en el mediano plazo.

Sin embargo, Rafael Márquez fue cuestionado sobre si el cancerbero del Guadalajara es su portero número 1, en donde el timonel nacional dejó en claro que no tiene cancerbero titular y abrió la competencia para que otros cancerberos como Alex Padilla u Óscar García puedan mostrarse.

“Si hay algo que quiero imponer en la Selección es la competencia interna. Aquí nadie está asegurado, todos tienen que trabajar, esforzarse, tienen que convencerme para primero ser convocados y después poder ser titulares. La competencia genera mucho más nivel”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cómo le fue al Tala Rangel en el Mundial 2026?

El Tala se convirtió en el portero titular de Javier Aguirre, en donde confirmó su confianza durante la Copa del Mundo, en donde rompió el récord del portero mexicano sin recibir gol en dicha competencia sumando 348, ya que se fue con la portería en cero contra Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, recibiendo sus primeros goles en los Octavos de Final contra Inglaterra, duelo en el que quedó eliminado el Tricolor.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Perú?

El segundo duelo de Rafael Márquez al frente del Tricolor será este martes 29 de septiembre en la cancha del Sports Illustrated Stadium de New Jersey, partido que está programado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.