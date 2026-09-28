En redes sociales han comenzado a circular algunas fotografías del capitán del Guadalajara en un evento público después de protagonizar un error en el duelo contra Gallos.

La polémica nuevamente está rondando las instalaciones de Verde Valle después de que este lunes se viralizaran algunas fotografías en las que supuestamente Luis Romo se habría marchado el sábado a un concierto de Julión Álvarez al término del partido entre Chivas y Querétaro.

El Tanque fue el jugador más criticado por los aficionados y especialistas después de la grave equivocación que cometió durante el partido contra los Gallos Blancos en donde perdió la redonda en la salida, obsequiando el primer gol de los emplumados.

Durante este lunes comenzó a circular una imagen en la que se muestra al jugador del Rebaño sentado en el que parece un concierto, en donde se aseguró que se trató del concierto que brindó Julión Álvarez en el Estadio Jalisco; sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, dio elementos para dudar de la veracidad de dichas imágenes.

“Se está desatando todo un escándalo, pero me parece que hay que tomarlo con cierta mesura, porque lo que pasó el sábado en el partido no está nada bien. Un error como el que cometió Luis Romo no va, pero es mucho peor idea que después del error que cometió, y lo que pasó en el encuentro entre Guadalajara y Querétaro, tener la idea de irse esa misma noche a un concierto.

“El de la derecha es Luis Romo, claramente están en un evento. Y claramente el jugador de la izquierda es Jorge Sánchez. Jorge Sánchez está con la Selección Mexicana. Ya desde ahí nos hace dudar de la procedencia de esta imagen (…) Cuando se empieza a publicar información, que no sé con qué afán, pero sí llama mucho la atención que esto aparezca cuando comete un error de este tipo.

“La fuente directa, no la conocemos. El de la izquierda es Jorge Sánchez, pero en la ciudad, no está. Acá vive, juega en el Atlas, pero no tenemos certeza de que haya sido en el concierto de Julión Álvarez”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Gabriel Milito respaldó a Luis Romo tras su error

“Fue una jugada desafortunada en donde habitualmente Luis, ese tipo de situaciones las resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del futbol. El primero y el más jodido de esta situación es el propio Luis, evidentemente.

“Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.