Chivas inició el partido contra Querétaro con fiereza buscando abrir el marcador desde el primer minuto de juego; sin embargo, una equivocación grave en la salida de parte de Luis Romo le abrió la puerta a los emplumados para abrir el marcador.

En un intento por salir jugando desde la portería de Óscar Whalley, Luis Romo controló mal el esférico y perdió la redonda dentro del área rojiblanca, en donde Alí Ávila estuvo atento y mandó la pelota a guardar al fondo de las redes para enmudecer al Estadio Akron.

La afición del Guadalajara no ocultó su molestia con el capitán del Rebaño, quien fue blanco de abucheos por parte de los asistentes al inmueble tapatío en cada ocasión que entró en contacto con el esférico, ya que el defensor ha cometido varias equivocaciones en el pasado.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.