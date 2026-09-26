La salida de Armando González de las Chivas no ha ocasionado que el Rebaño demuestre alguna baja de juego o falta de contundencia frente a la portería rival, en donde algunos jugadores están dando un paso hacia adelante como es el caso de Ricardo Marín, quien es el segundo mejor goleador del torneo.

El 4K se mantiene en plan goleador en este Apertura 2026 al presumir cinco goles en el torneo local, por lo que es el mejor romperredes del chiverío en el torneo, seguido de Roberto Alvarado que tiene 4 y se quedará en esa cifra debido a que no jugará contra Querétaro por estar convocado con la Selección Mexicana.

Por su parte, Santi Sandoval está con tres anotaciones en el torneo en la posición 13 de la Liga MX, pero si mantiene la tendencia goleadora que está presumiendo, podría seguir escalando peldaños entre los artilleros del futbol mexicano.

Así van Marín, Alvarado y Sandoval en la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.