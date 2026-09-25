El Piojo habló abiertamente sobre la posibilidad de poder abandonar al Guadalajara para irse a Rusia, en donde sorprendió que reconoció que sí "le movió".

Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de todo México y así lo demostró en la Copa del Mundo 2026 y desde hace años con Chivas en la Liga MX, por lo que se destapó el rumor de que el Spartak de Moscú habría lanzado una oferta para ficharle antes del cierre de registros.

Aunque diversos rumores extraoficiales aseguraron que el Guadalajara y el propio futbolista habrían rechazado la oferta de la escuadra rusa, el Piojo sacudió a todos en el chiverío al admitir abiertamente que le ilusionaba el emigrar a Europa, aunque bromeó de que ya estaba aprendiendo ruso.

“Sí, por ahí salió mucho de que podía ir a Rusia. De hecho ya estaba aprendiendo ruso (risas). Fueron solo los rumores, no sé si mi representante hablaría con Chivas o si el equipo del Spartak de Moscú buscó a Chivas. Nunca me llegó a mí como tal que estaba la posibilidad.

“Obviamente me ilusionaba, me movía, pero al final no pasó nada. Yo contento de estar en Chivas, de que al equipo le vaya bien y poder pelear por el título”, explicó el jugador en zona mixta con la Selección Mexicana.

Piojo Alvarado ve lejano el cumplir el sueño europeo

“Siempre he tenido esa espinita de poder ir al futbol europeo. Obviamente, por la edad sé que ya no es tan fácil. Si a corto plazo no me toca ir, creo que ya tampoco la voy a pelear. Es complicado, pero todavía tengo esa espinita de poder ir, pero siempre buscando dar lo mejor en donde estoy, porque al final, si hago las cosas bien sé que se puede presentar esa oportunidad”, concluyó el futbolista del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el México vs. Colombia?

El primer partido de Rafa Márquez al frente de México será contra Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.