Chivas fue uno de los clubes de la Liga MX más agobiados en el pasado mercado de fichajes, ya que algunos de sus futbolistas habrían llamado la atención de clubes en Europa tras sus participaciones en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, en donde uno de los que más brilló fue Roberto Alvarado.

Hace unos días se destapó que el Piojo habría sido pretendido por la escuadra del Spartak de Muscú, quien habría lanzado una oferta a la directiva del Guadalajara para convertirlo en su refuerzo; sin embargo, la propuesta fue rechazada tanto por el conjunto rojiblanco como por el propio futbolista.

Pese a que ya se cerró el mercado de fichajes, ha surgido nueva información desde Rusia sobre que el conjunto moscovita no pierde el interés en el mediocampista del chiverío, por lo que trataría de convencerlo nuevamente en la próxima ventana de transferencias invernal según destapó el reportero Michele Antonov del portal Sport Express.

¿Cuánto cuesta la carta de Roberto Alvarado?

El Piojo tuvo una destacada actuación en la Copa del Mundo 2026, por lo que incrementó el valor de su carta hasta los 10 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. Existen versiones encontradas sobre la oferta que lanzó el Spartak de Moscú, ya que hay versiones que indican que la propuesta rondó los 8 millones de dólares y existe otra de que fueron 15 millones los que pusieron en la mesa.

Sin embargo, habría un factor importante dentro del Guadalajara para retener a Alvarado, ya que en el contrato que firmó el mediocampista no se colocó una cláusula de rescisión, por lo que de forma obligatoria, todo club que lo pretenda debe conversar con la directiva del chiverío.

¿Por qué no avanzaron las negociaciones por el Piojo Alvarado con el Spartak de Moscú?

Según la información que se ha filtrado a la prensa, el conjunto ruso lanzó una oferta; sin embargo, los dirigentes del Guadalajara no querrían deshacerse del futbolista con el dorsal ’25’, por lo que la rechazaron, además de que el futbolista no quiere sacrificar comodidad para su familia marchándose a otro país y sobre todo, que no participa en competencias europeas.