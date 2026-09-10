El mexico-estadounidense no ha podido llenarle el ojo al entrenador del Guadalajara, por lo que ha recibido muy pocas oportunidades con la escuadra rojiblanca.

Amaury Vergara se ha esforzado para realizar fuertes inversiones de forma constante en la plantilla de Chivas para conformar un plantel poderoso que compita por todos las competencias en las que el Rebaño participe, por lo que la competencia interna está siendo muy grande, en donde algunos jugadores no logran tener minutos de forma constante.

Uno de esos elementos es el mediocampista Jonathan Pérez, el cual en este Apertura 2026 solamente ha visto actividad durante un minuto al entrar de cambio durante el triunfo del Guadalajara contra los Bravos de Juárez, mientras que en el resto de los partidos se ha quedado en la banca.

Sin embargo, en horas recientes ha comenzado a circular en redes sociales un rumor que asegura que Jonny Pérez habría solicitado su salida del chiverío debido a la falta de oportunidades de jugar en el equipo de Gabriel Milito, rumor que se fue expandiendo rápidamente entre los aficionados rojiblancos.

Sin embargo, el creador de contenido, Futboltuber, ha asegurado que dicha versión es falsa y que el mediocampista no habría solicitado su salida del Guadalajara, por lo que permanecerá en el redil buscando una oportunidad de demostrar su calidad con el jersey rojiblanco.

Jonathan Pérez tuvo un debut brillante con Chivas

El mediocampista vivió sus primeros minutos como jugador del Guadalajara en la jornada 15 del Clausura 2026 en donde el Rebaño se enfrentó al Puebla, en donde tuvo participación directa en las jugadas de los últimos dos goles del Rebaño, en donde recuperó el esférico para tomar mal parada a la zaga visitante y con ello hacerles daño.

¿Cuánto le resta de contrato a Jonathan Pérez con Chivas?

El mediocampista mexico-estadounidense llegó como refuerzo para el Clausura 2026, en donde concluyó su proceso de recuperación tras una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que tardó en ponerse a punto físicamente. Sin embargo, según el portal especializado Transfermarkt, Jonny Pérez tendría contrato con el Rebaño hasta diciembre del 2029.