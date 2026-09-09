El analista y columnista de la cadena televisiva considera que el artillero del Guadalajara es el que mejor nivel registra en todo el balompié nacional.

La salida de Armando González rumbo a Grecia con el Olympiacos no afectó el rendimiento de Chivas, ya que Gabriel Milito encontró en Ricardo Marín al sustituto perfecto para comandar el ataque rojiblanco, en donde el atacante se ha ido afianzando en la tabla de goleo con cuatro goles en este Apertura 2026.

El crecimiento futbolístico que ha demostrado el ‘4K’ ha sido blanco de halagos por parte de varios especialistas, en donde Rafael Ramos de la cadena ESPN no tuvo inconveniente en asegurar que el artillero del Guadalajara es el mejor delantero mexicano que hay en la Liga MX.

“Chivas está llamado a ser la base de esta Selección Nacional. ¿A quién más añades? Si te fijas, en el eje de ataque lo de Ricardo Marín, está convertido en un jugadorazo.

“Era un futbolista que había salido del desprecio en Chivas y que le sentó muy bien la etapa en Puebla y ahora lo estamos viendo, como que aprendió de vivir en el exilio, en un equipo como Puebla, ninguneado a lo que entiende que ahora, lo que representa jugar en Guadalajara. Ricardo Marín debe ser hoy el mejor de los delanteros mexicanos que hay en la Liga MX“, declaró el comentarista en Futbol Picante.

El aporte de Ricardo Marín en el Apertura 2026

Desde la salida de la Hormiga, el ‘4K’ asumió el rol de líder de la ofensiva tapatía, en donde ya se destapó con cuatro goles y dos asistencias, convirtiéndose en un elemento determinante a la ofensiva del Guadalajara, ya que no solamente anota, sino que también ayuda a sus compañeros.

Los otros delanteros mexicanos en la Liga MX