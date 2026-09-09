Armando González vivió una noche de ensueño en la Jornada 2 de la Copa de Grecia. El canterano rojiblanco fue titular y comandó el triunfo del Olympiacos sobre el Volos con una actuación espectacular, pues marcó un doblete y además dio una asistencia. Aunque el partido terminó 3-2 a favor del equipo de la Hormiga, cuando el mexicano salió del campo al minuto 71 el marcador estaba 3-0 y el encuentro parecía completamente controlado.

La actuación de González resulta todavía más destacada por el poco tiempo que lleva en el futbol griego. En apenas cuatro partidos con Olympiacos, la Hormiga ya suma tres goles y dos asistencias, demostrando que su proceso de adaptación al futbol europeo avanza mucho más rápido de lo esperado. Su doblete y asistencia frente al Volos no solamente ayudaron a su equipo a conseguir otro triunfo, sino que también provocaron que el nombre del mexicano comenzara a tomar fuerza en Grecia.

Esta gran actuación puso los ojos de prácticamente toda Grecia sobre el delantero mexicano. Los principales diarios deportivos del país llevaron a Armando González en sus portadas, destacando tanto su espectacular actuación individual como el sufrido triunfo del Olympiacos, que terminó complicándose después de la salida del mexicano. De esta manera, el canterano rojiblanco comienza poco a poco a hacerse un nombre en el futbol griego y, con la Europa League a punto de comenzar, su objetivo será que su impacto trascienda las fronteras y empiece a ser reconocido en toda Europa.

El periodista especializado en Chivas, Omar Villarreal, fue precisamente quien mostró el impacto que está teniendo la Hormiga en el futbol griego y, particularmente, en la prensa de aquel país. Villarreal entrevistó al delantero mexicano después del partido contra Volos y dejó claro que continuará siguiendo de cerca su aventura con Olympiacos, pues incluso adelantó que estará pendiente de sus siguientes partidos tanto en la Liga de Grecia como en la Europa League.

Todo esto llega en un momento especialmente importante para Armando González. Tras la desafortunada lesión de Ayoub El Kaabi, la Hormiga parece estar llamada a convertirse en el delantero titular del Olympiacos, por lo que la confianza que pueda adquirir será fundamental para responder de la mejor manera a este enorme y apresurado reto. En ese sentido, actuaciones como la que tuvo contra Volos pueden ayudarlo muchísimo, pues marcar goles, dar asistencias y convertirse en protagonista es la mejor manera de llegar con confianza a una responsabilidad cada vez mayor.

¿Cuándo vuelven a jugar Armando González y el Olympiacos?

Después de su espectacular actuación en la Copa de Grecia, Armando González y Olympiacos volverán a la actividad este sábado 12 de septiembre. El conjunto de El Pireo recibirá al OFI Creta a las 10:00 a.m., tiempo del centro de México, en una nueva jornada de la Liga de Grecia. Posteriormente llegará el partido más esperado para la Hormiga desde su llegada al Viejo Continente, pues el miércoles 16 de septiembre a la 1:00 p.m. Olympiacos recibirá al Jagiellonia Białystok de Polonia en la Europa League, encuentro que podría marcar el esperado debut de Armando González en competencias europeas.