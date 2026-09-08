El Guadalajara recibirá al conjunto felino este fin de semana con la consigna de ganar casi de manera obligatoria.

Chivas tiene la consigna de salir a ganar todos los partidos que enfrente; sin embargo, el duelo del próximo fin de semana es uno de los considerados de gran importancia para la afición del Rebaño Sagrado y no precisamente porque el rival sean los Pumas.

La realidad es que la rivalidad con los de la UNAM vivió su momento más fuerte a principios de la década de los 2 mil, con la Final entre ambas instituciones y los desplegados de Jorge Vergara; sin embargo, en esta ocasión el motivo por lo que los seguidores del Guadalajara exigen el triunfo sobre los felinos es para derrotar a tres jugadores que se fueron mal agradecidos del redil, pese a que su rendimiento fue muy pobre.

Los aficionados del chiverío han demostrado que no olvidan a los jugadores que alentaron y que pagaron mal, quejándose de la institución y hasta de la hinchada tapatía, por lo que cada vez que se reencuentran con estos elementos suelen lanzarles insultos en cada oportunidad que visitan el Estadio Akron.

César Huerta

César Huerta fue formado e impulsado por el equipo de Chivas; sin embargo, su calidad y temperamento demostraron que eran insuficientes para permanecer con la rojiblanca, por lo que se fue por la puerta de atrás rumbo a Pumas, en donde lanzó la campaña de ‘Re-Hecho en CU’, misma que lanzó precisamente contra el Guadalajara, por lo que la afición no le guarda la más mínima estima pese a que fue un jugador de casa.

Uriel Antuna

Uriel Antuna costó una millonaria cifra para Amaury Vergara; sin embargo, su juventud le jugó una serie de malas pasadas siendo protagonista constante de indisciplinas, por lo que se decidió su salida a Cruz Azul en intercambio por Roberto Alvarado.

El Brujo ha peregrinado en algunos clubes de la Liga MX, recalando en Pumas, en donde trata de darle un nuevo impulso a su carrera, aunque está lejos del nivel que alcanzó hace varios años.

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Chicote Calderón

Cristian Calderón llegó al Guadalajara jurando amor eterno, pese a ser canterano del Atlas; sin embargo, su bajo nivel e indisciplinas hicieron que se le mostrara la puerta de salida del Rebaño, marchándose al América en donde empezó a despotricar del chiverío.

Ahora, los azulcremas le han cerrado la puerta, por lo que ahora se fue a otro rival histórico de las Águilas, los Pumas, en donde trata de volver a tener protagonismo en el futbol mexicano.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.